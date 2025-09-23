ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ୧୪୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରିଆଦ ମନସୁର ଠିଆ ହୋଇ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ କାନାଡା ମଧ୍ୟ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ୮୦ ଦଶକରୁ ହିଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇସାରିଛି ।
ମାକ୍ରନ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୋ ଦେଶର ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପାଳନ କରି, ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ।" ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ହମାସର ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଏକ ଅଧିକାର, ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସ୍ଵୀକୃତିକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହମାସର ସମର୍ଥନ ଭାବରେ ଦେଖେ।