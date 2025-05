ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ୧୦ ମେ’ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଶନିବାର ରାତିରେ, ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସେନା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସମୟରେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ସେନା କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

୨୦୨୫ ମେ’ ୧୦-୧୧ ରାତିରେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବଂ ବାୟୁସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ରବିବାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାର ସେନା କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ୧୦ ମେ’ ୨୦୨୫ରେ ଡିଜିଏମଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ (ସିଓଏଏସ) ସେନା କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

OPERATION SINDOOR



Consequent to the ceasefire and airspace violations on night of 10-11 May 2025, #GeneralUpendraDwivedi, #COAS reviewed the security situation with the Army Commanders of the Western Borders.



The #COAS has granted full authority to the Army Commanders for… pic.twitter.com/kyWGwePqN0