ବେରୁଟ: ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ପଦବୀ ବିରୋଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଲେବାନନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

ଆମେରିକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାରି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କିଛି ଦେଶ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today to discuss security developments and Israeli operations. I made it clear that the United States supports Israel’s right to defend itself. We agreed on the necessity of dismantling attack infrastructure along the border…