ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ବିବାଦୀୟ ଲେଖିକା ତସଲିମା ନସରିନ ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତସଲିମା ନସରିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକୁଶେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ମୌଳବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତସଲିମା ନସରିନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

ତସଲିମା ନସରିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିହାଦୀ ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦୀମାନେ ପ୍ରକାଶକ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଧ ଥିଲା ଯେ, ସେ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତସଲିମା ନସରିନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ସରକାର ଅବୈଧ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକୁଛନ୍ତି। ମୋର ବାଂଲାଦେଶୀ ପାସପୋର୍ଟ ନବୀକରଣ ହେଉନାହିଁ।

ତସଲିମା ନସରିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ମୋ ପୁସ୍ତକକୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ମୌଳବାଦୀମାନେ ପୁସ୍ତକ ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତସଲିମା ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ମୌଳବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଜିହାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରତି ଅବମାନନା। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ହିଂସା ଏକୁଶେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ମନୋଭାବକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଯାହା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ।

ମୂଳତଃ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ‘ଚୁମ୍ବନ’। ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ତସଲିମାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କିଛି କାହାଣୀର ଏକ ସଂଗ୍ରହ। ତସଲିମା ତାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତଥା ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି।

Today, jihadist religious extremists attacked the stall of the publisher Sabyasachi at Bangladesh's book fair. Their "crime" was publishing my book. The book fair authorities and the police from the local station ordered the removal of my book. Even after it was removed, the… pic.twitter.com/ypddpQysiu