ଭୋପାଳ:ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପୀଠାଧିଶ୍ୱର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗରବା ମଣ୍ଡପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହଜ୍ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଗରବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗରବା ମଣ୍ଡପ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୋମୂତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଗରବା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ପର୍କରେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ଗରବା ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଗଢ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲବକୁଶ ନଗରରେ ମାତା ବମ୍ବର ବେଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଗରବା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, କୌଣସି ସନାତନୀ ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର କେହି ଆମର ଗରବା ମହୋତ୍ସବରେ ଯେପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରନ୍ତି।
ଲଭ୍ ଜିହାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ନବରାତ୍ରିରେ, ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏହି ନବରାତ୍ରିରେ, ଆମେ ଲଭ୍ ଜିହାଦକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଉଚିତ୍। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, गरबा में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर देखिए क्या बोले #Dhirendrashastri#BageshwarDham#Chhatarpur#MadhyaPradesh#Muslim#MPNews#Navratri2025#Navratri#Navratrispecial#navratrifestival#Garba— Politicswala (@politicswala1) September 22, 2025
Maa Durga | प्रथम स्वरूप | pic.twitter.com/UNXcj8LPBn
ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗରବା ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଗରବା ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗରବା ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡପର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋମୂତ୍ର ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଣହିନ୍ଦୁମାନେ ଗରବା ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ରଖିଥାଏ।