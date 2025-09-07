ଇନ୍ଦୋର : ଇନ୍ଦୋର ନିକଟ ପିଥମପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଏକ ତୈଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କମ୍ପାନୀ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାର କାରଣ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଦୋରର ଏମ୍ଓ୍ବାଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ୩ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସୁନୀଲ, ଦୀପକ ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।