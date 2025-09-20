ଜାତିସଂଘ: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସବୁ ଦେଶର ସମର୍ଥନରେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଦାବି କରି ଏକ ସଂକଳ୍ପନାମା ପାରିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। କାଉନସେଲର ମୋର୍ଗାନ ଅର୍ଟାଗସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଏହି ଅଗ୍ରହଣୀୟ ସଂକଳ୍ପନାମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ନାମିତ ହମାସକୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପନାମା ଯଥେଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଟାଗସ୍ କହିଛନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ୧୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଂକଳ୍ପନାମା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାରର ଭିଟୋ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଭିଟୋ ଯାହା ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ଗାଜା ଉପରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପନାମାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗାଜାରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଜା ସହରର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧ୍ୱଂସ ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗାଜାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ହମାସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ୬୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟିନୀୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହମାସର ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ୧,୨୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।