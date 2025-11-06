ନ୍ୟୁୟର୍କ: ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ମେୟର ଭାବରେ ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିରୋଧୀ, ଇସଲାମୋଫୋବିୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବିପ୍ଳବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଓ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଅନେକ ସମାନତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାବି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନେତୃତ୍ୱହୀନ ରାସ୍ତାକଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାମଦାନୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିଗତ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶାସନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ପିଢିର ଏକ ‘ନୀରବ ବିଦ୍ରୋହ’ ଥିଲା।
ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଧୀରମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା: ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଛୋଟ ଡଲାର ଦାନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ-ନିର୍ମାଣ ଭାବରେ ରୂପ ଦେବା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ମୋବାଇଲ ପରଦାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ନଗଦ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଅବିକଶିତ ଯୁବକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଜୋହରାନ୍ ମାମଦାନୀଙ୍କ ମେୟର ଦୌଡ଼ରେ ପାଇଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୀତି ଓ ବିଭାଜନକାରୀ ବୃଥା ଭାଷଣ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ମାମଦାନୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମାମଦାନୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସାହସିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ସମାଧାନ: ଗୃହ ସୁଲଭତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା - ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
୨୦୨୪ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାମଦାନୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ ଡଲାର ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଭିଜାତ ବର୍ଗ, ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଗଠନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ମହାମାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାକିତ୍ବ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏକ ପିଢିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଯୁବ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ, ଅର୍ଥ ଓ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ମତଦାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥିଲା। ୩୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭୋଟରଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାମଦାନୀ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଇସଲାମୋଫୋବିଆ, ଇମିଗ୍ରେସନ ବିରୋଧୀ ଓ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ବହୁଳତା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଆମେରିକାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଏଲିସ୍ ଷ୍ଟେଫାନିକ୍ ଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ବାରା ‘ଜିହାଦୀ’ କିମ୍ବା ‘ମୌଳବାଦୀ’ ବୋଲି ନାମିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ମାମଦାନୀଙ୍କ ବିଜୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅବହେଳିତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସ୍ୱରର ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଢୁଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରେ, ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲା।