ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଘିବଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫଟୋରେ ଭରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଘିବଲିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି।

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓପେନଏଆଇର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚାଟଜିପିଟି ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯୋଡିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହି ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋପନୀୟତା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓପେନଏଆଇ ଏହି ଧାରା ବ୍ୟବହାର କରି ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାର ଏଆଇ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନତମ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ କମ୍ପାନିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗରୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

🚨 Most people haven't realized that the Ghibli Effect is not only an AI copyright controversy but also OpenAI's PR trick to get access to thousands of new personal images; here's how:



