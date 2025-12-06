ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସାରି ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଳି କି ଭଳି ଉପହାର । ଯଦିଓ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଗୀତା ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଭାରତ ସହ ଜଡିତ ସାମଗ୍ରୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ବରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।
ଆସାମର ଚା’ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର କେଶର ଯାଏଁ, ରୂପାର ଚା’ ସେଟ୍ ଠାରୁ ରୂପାର ଘୋଡା ଯାଏଁ ଏବଂ ମାରବଲ ଖଚ୍ଚିତ ଚେସ୍ ସେଟ୍ ସହ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପୁଟିନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ ।
ଗୀତା
ପୁଟିନଙ୍କୁ ଗୀତା ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଯାହା ରୁଷିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି ।ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୀତାର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କଲି ବୋଲି ମୋଦୀ ଲେଖିଥିଲେ ।
ଆସାମ ଚା’
ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଆସାମର କଳା ଚା ପୁଟିନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ବ୍ଲାକ ଟି ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ।
ରୂପାର ଚା’ ସେଟ୍
ଆସାମ ଚା ସହ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ଚା ସେଟ୍ ବି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୃତି ଏବଂ ସୂନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଚା ସେଟ୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ଉଭୟରେ ଚା'ର ଗଭୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହି ସ୍ନେହରେ ଉପହାରଟି ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଚା'କୁ ନେଇ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ।
ରୂପାର ଘୋଡ଼ା
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଏହି ରୂପା ଘୋଡାକୁ ମୋଦୀ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଉଭୟ ଦେଶର ଏହା ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ । ଦୁଇ ଦେଶର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ । ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାରତ-ରୁଷିଆ ପାଇଁ ରୂପା ଘୋଡା ଏକ ପରିଚୟ ।
ମାର୍ବଲ୍ ଚେସ୍ ସେଟ୍
ଆଗ୍ରାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏହି ମାର୍ବଲ୍ ଚେସ୍ ସେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ବଲ୍, କାଠ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ଚେସ୍ ସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ।
କାଶ୍ମୀର କେଶର
ପୁଟିନଙ୍କୁ କେଶର ଉପହାର ଦେଲେ ମୋଦୀ । ରୂପା ଫରୁଆରେ କେଶର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । କାଶର ରଙ୍ଗ, ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସିତ । କାଶ୍ମୀର କେଶର ସହ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଛାପ ରହିଛି ।