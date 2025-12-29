କୋଲକାତା: ବାଂଲାଦେଶୀ ଯଦି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଅ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବୋଲି ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସୌଗତ ରାୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"

'ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି'

ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, "ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭ‌ାରତ ଆସିବାକୁ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମମତା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ, ତେବେ ସେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଛାଡି ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ।"

ଦିଗବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜବାବ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦିଗବିଜୟ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫଟୋ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଲେଖିଥିଲେ, "ଆରଏସଏସର ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ବୟଂସେବକ ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି।"

ଏହା ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇ ଗିରିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ କି ନକରନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଜେପି ହେଉଛି କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳ, ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କ ଦଳ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ପରିବାରବାଦର ଦଳ। ଏହା ନେହେରୁ-ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ବଂଶର ପାଦ ଚାଟିବା ଦଳ।"