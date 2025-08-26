ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ କମ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ 'ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱର' ପାଠ କରିବା ନିରର୍ଥକ। ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି,ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମିଳିବା ଉଚିତ୍। ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହାୟକ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ଦେବା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦରମା ମିଳିବା ଉଚିତ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡ-ହକ୍ ଏବଂ ନିୟମିତ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପରି ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡ-ହକ୍ ପ୍ରଫେସରମାନେ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିୟମିତ ପ୍ରଫେସରମାନେ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି.ଏସ୍. ନରସିଂହ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ବୌଦ୍ଧିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ମନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମିଳେ ନାହିଁ,ତେବେ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ।
ଗୁଜରାଟ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ 'ସମାନ କାମ, ସମାନ ଦରମା' ଆଧାରରେ ଦରମା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ହିଁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ।
କୋର୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ୨,୭୨୦ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୯୨୩ ପଦବୀରେ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ, ସରକାର ଆଡ-ହକ୍ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ୧୫୮ ପଦବୀରେ ଆଡ-ହକ୍ ଏବଂ ୯୦୨ ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ୭୩୭ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ସରକାର ୫୨୫ ନୂତନ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ୩୪୭ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି।
ସରକାର ନିରନ୍ତର ଆଡ-ହକ୍ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦରମା ମିଳିବା ଉଚିତ୍, ତେବେ ହିଁ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତ ହେବ।
