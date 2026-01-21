ଡାଭୋସ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଦଖଲ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର କେତେକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ନେତାମାନେ ଡେନମାର୍କର ଆର୍କଟିକ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ କ’ଣ କହିଲେ?
ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ‘ଶକ୍ତିଶାଳୀଙ୍କ ଆଇନ’ ଆଗରେ ନଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମକୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ବର୍ବରତା ଅପେକ୍ଷା ଆଇନର ଶାସନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ବୋଲି ମାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମ୍ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇଏଫ୍)ରେ ଏଭଳି ବିରୋଧୀ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବଜାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ନାମ ନ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିଏନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ୟୁରୋପ ଗଠନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cricket: ଦିନକ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଲେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ବେଲଜିୟମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଟ ଡି ୱେଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ୨୭ ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ‘ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି’ରୁ କିପରି ବାହାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ ବିଷୟରେ ଡି ୱେଭର କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଖୁସି ସାମନ୍ତ ହେବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଦାସ ହେବା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ହଟିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ହରାଇବେ... ତେଣୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ... ‘ଆପଣ ଏଠାରେ ଲାଲ୍ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।’
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୋଲା ରାୟ କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନିଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିଲା, ଯିଏ ଡାଭୋସରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ‘ଏକ ବିଭାଜନ’ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଅ: ଆମେ ଏକ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା-ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ବ ଆଇନ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଶକ୍ତିଶାଳୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଏଥିରୁ ଓହରିଯାନ୍ତି। ସେହି ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟମ ଅସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ପୀଡିତଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ କଠୋରତା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ନି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡା ପୁରୁଣା ନିୟମ-ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି।
ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାନାଡା ପରି ଦେଶ ଆଉ ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅନୁପାଳନ ସୁରକ୍ଷା କିଣିବ। କାର୍ନି କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଟେବୁଲରେ ନାହୁଁ, ତେବେ ଆମେ ମେନୁରେ ଅଛୁ। ମହାନ ଶକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ଆକାର, ସାମରିକ କ୍ଷମତା ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ମଧ୍ୟମ ଶକ୍ତିମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Trump's rejection: ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାକ୍ରନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜି ୭ ବୈଠକକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା
ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜରୁରିକାଳୀନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇବାକୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନେତାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି।
ମାକ୍ରନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ଏହାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିରୋଧୀ ଉପକରଣର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ‘ବାଣିଜ୍ୟ ବାଜୁକା’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଟେଣ୍ଡରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଟେକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରି ସେବାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇପାରେ।ଆମେରିକା ସହ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ୟୁରୋପ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଭାଜନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
ହଙ୍ଗେରୀ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଘୋଷିତ ‘ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ପିସ୍’ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ପ୍ରତି ମାକ୍ରନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ ୨୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବି ଏବଂ ସେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଡାଭୋସ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଭୋସରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିବାବେଳେ ମାକ୍ରନ୍ ଆମେରିକାର ନେତାଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଛାଡିଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ ଓ ବ୍ରିଟେନର ନେତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ଡେନମାର୍କ ସାଂସଦ
ଡାଭୋସ: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଡେନମାର୍କର ଜଣେ ସାଂସଦ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଏକ ବିତର୍କ ସମୟରେ, ୟୁରୋପୀୟ ସାଂସଦ ଆଣ୍ଡର୍ସ ଭିଷ୍ଟିସେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଳାଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଫୁଟେଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଭିଷ୍ଟିସେନ୍ ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡରେ ଆମେରିକାର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କର ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରିନଲାଣ୍ଡ ୮୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଡେନମାର୍କ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହା ଏକ ଏକୀକୃତ ଦେଶ। ଏହା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ପରେ ଭିଷ୍ଟିସେନ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିବି: ଶ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏହାକୁ ** କରନ୍ତୁ। ଏଥି ସହ ସେ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଡେନିସ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂସଦର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲା ଷ୍ଟେଫାନୁଟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ପାଇଁ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।