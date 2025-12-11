ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସରକାର ଗୋଆର ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୫ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ଦୁଇ ଭାଇ ଫୁକେଟ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଘଟଣା ପରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ର ସହାୟତାରେ କୂଟନୈତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୋଆ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଫୁକେଟ୍ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାଇମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ଭୋର୍ ୧ଟା ୧୭ରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଆରପୋରାର ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ଲେନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିଥିଲେ। କ୍ଲବ୍ ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ, ଲୁଥ୍ରା ପରିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୌରଭ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ" ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାଇମାନେ ଗିରଫ ନ ହୋଇ ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଆ ପୁଲିସ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଛି ଯେ, ଘଟଣାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭାଇମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ତନବୀର ଅହମ୍ମଦ ମିରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ, ଭାଇମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗିରଫ ହେବାର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚାଲିବ ବୁଲଡୋଜର
ଲୁଥ୍ରା ପରିବାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ବେଳାଭୂମି ଚାଳଘରକୁ ବୁଲଡୋଜର କରି ଧ୍ୱଂସ କରାଯିବ।
ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର "ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ପ୍ରକୃତି"କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଳଘରଟି ବେଆଇନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି-ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମତି ନଥିଲା।ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପରି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା।
ଗୋଆ ପୁଲିସ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଗୋଆ ନିଆଯିବ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଥିତ ଖସିଯିବା ପ୍ରୟାସ କରି ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଗୋଆ ସରକାର ନିଜର ଜବାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ।