ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ବେଆଇନ ସୁନା ଖଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ଖଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଧିକାରୀ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ମାଟିତଳେ ରହୁଥିଲେ। ଏକ ଭିଡିଓରେ ମୃତଦେହକୁ ବଡି ବ୍ୟାଗରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଖଣି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଖଣି ଶ୍ରମିକ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି।ବାସ୍ତବରେ, ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପୁଲିସ ବେଆଇନ ଖଣି ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଏହା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖଣିରେ ମାଟି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।

ବିବିସି ଅନୁସାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖଣିରେ ମାଟି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା‌ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଏବଂ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଖଣିରେ ମାଟିତଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।

ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୪୫କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଖଣି ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହେବା ପରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ଖଣି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି।

