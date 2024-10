ୱାଶିଂଟନ: ଗତ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି। ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ୍‌ର ୟୁରି ଗାଗରିନ୍ ପ୍ରଥମେ ୧୯୬୧ରେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଗତ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ, ମହାକାଶ ଜଗତ ବହୁ ବଦଳିଛି। ଆଜି ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଦେଶର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ମହାକାଶରେ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟଗଦା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା (ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍) ଏହାକୁ ଅଳିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି।

Got ideas for recycling material waste on the Moon?



NASA's LunaRecycle Challenge just launched and is offering $3 million in total prizes for recycling solutions to improve sustainability of long-duration lunar missions. Submissions close March 31, 2025: https://t.co/tEzs7wL4m5 pic.twitter.com/oj0nqsvU1C — NASA Artemis (@NASAArtemis) September 30, 2024

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନାସା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି। ଏହି ମିଶନର ନାମ ହେଉଛି ଲୁନାର ରିସାଇକ୍ଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯିଏ ଏହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ୩ ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨୫କୋଟି ଟଙ୍କା) ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ନାସାକୁ ସ୍ପେସ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଆହ୍ବାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।

NASA offering $3,000,000 to anyone who can figure out how to do this one thing in space. https://t.co/XwP8K4qlLq — David Conklin (@DavidCo85147363) October 16, 2024

ନାସା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ନାସା ମଣିଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହା ଏକ ଐହାସିକ ମିଶନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମିଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେବେ। ଯଦି ଏହି ମିଶନ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ନାସା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାସ କରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ବିତାଇବେ, ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜମା ହେବ।

ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାସା ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବଶ୍ୟକ।

ନାସାର ଲୁନାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାର୍ଡୱେର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ। ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିଲ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଏକ ଅଂଶ ହେବାକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ରୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ମେ’ ୨୦୨୫ରେ ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

NASA has a problem, and it's offering up to $3 million if you have a solution https://t.co/ZwEBZ2xWVp — The Torontonian 🇨🇦🏒⚽️ (@Toronto_nian) October 18, 2024

୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜିକରଣ ଫର୍ମ ପାଇବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଜଣାଯିବ ତାଙ୍କୁ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନାସା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମିଶନରେ ସେହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବ।