ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ମହିଳା ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କୁସ୍ତି ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭିନେଶ ଫୋଗାଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭିନେଶ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସମ୍ପର୍କରେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (ସିଏଏସ୍‌)ରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଭିନେଶଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସିଏଏସ୍‌ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରେସଲିଂ ଫେଡେରେସନ(ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍‌ଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଭିନେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି।

ଭିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ (ସିଏଏସ୍) ଉପରେ ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହେବାର ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭିନେଶଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଛି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥି‌ରେ କିଛି ପଦାଧିକାରୀ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଦକ ପାଇବେ ବୋଲି ଜୟ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି।

ଜୟପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନେଶଙ୍କ କୋଚିଂ କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ। ଓଜନକୁ କିପରି ସ୍ଥିର ରଖାଯାଏ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କୋଚ୍‌ଙ୍କର କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ୧୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ସିଏଏସ୍‌ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ବଡ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଏହି ମାମଲା ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲାଗୁଛି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

