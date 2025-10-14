ବିଶାଖାପାଟଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ହବ୍ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଭାରତ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଭାରତ ଏଆଇ ଶକ୍ତି’କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗୁଗୁଲ୍ ଏଆଇ ହବ୍ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୂତନ ସମୁଦ୍ର କେବୁଲ ନେଟୱାର୍କରେ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଆଇ-ପ୍ରଥମ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ସେବାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟର ଚାକିରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିବା ଗୌରବର ବିଷୟ।” ଭାରତ ଏଆଇ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏହି ହବର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ।”
ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଆଇ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଗୁଲକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏନଭିଡିଆର ଜିପିୟୁ (ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍) ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁଗୁଲର ଟିପିୟୁ (ଟେନସର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍)କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଆଇ ହବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଟି ପେସାଦାରମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୁଗୁଲକୁ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଶିଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଗୁଗୁଲ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ ଷ୍ଟାକ୍ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ନୂତନ ଏଆଇ ହବ୍ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା, ବଡ଼ ପରିମାଣର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଫାଇବର-ଅପ୍ଟିକ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରିବ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଏହି ନିବେଶ ଭାରତରେ ଗୁଗୁଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବବୃହତ ନିବେଶ ହେବ ।