ଗୋରଖପୁର: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଜଣେ ମହିଳା ବାଇକ୍‌ ଉପରୁ ଘୋଷାରି ଅ‌ାଣି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଟିବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ମହିଳା ବାଇକ୍‌ରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଛା କରି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ତ ସେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 

ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ୧.୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍‌ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଲର ଧରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନ ଅଟକାଇ ଲାତ ଏବଂ ମୁଠା ମାରିଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୁଲିସକୁ ଡାକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଗୁଲରିହା ଥାନାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।

ଗୁଲରିହା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ବିବାହିତ ମହିଳା ବିଆର୍‌ଡି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ କ୍ଷେତକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦିଲୀପ ଆସି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ସେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭଣଜାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ ଏବଂ ଭଣଜାଙ୍କ ବାଇକ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଲେ, ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ।