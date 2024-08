ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଭାଷଣକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର କଡ଼‌ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ନହେବା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମକୁ ଇତିହାସରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରାଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି।

କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ତାଙ୍କର ଅମର 'ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ' ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ଦେଶକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେହେରୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜକୁ' ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ 'ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।

ଜୟରାମ ରମେଶ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ୧୪ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ନେହେରୁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜଗଜୀବନ ରାମ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବାଲଦେବ ସିଂ, ସିଏଚ୍ ଭାବା, ଜନ୍ ମାଥାଇ, ଆର.କେ ଶାନୁମୁଖମ୍ ଚେଟ୍ଟି, ଏନ.ଭି. ଗାଡଗିଲ ଏବଂ ରଫି ଅହମ୍ମଦ କିଦୱାଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ କେସି ନିୟୋଗି ଏବଂ ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଜୟରାମ କହିଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଥିଲା।

