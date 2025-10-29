ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫କୁ ନେଇ ମାହୋଲ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମହାମେଣ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ‘ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା’। ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାହାରର କଭର ପେଜ୍ରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଛପା ଯାଇଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ(ଏମ୍ଏଲ୍) ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ସହନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି
‘ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରଣ’ରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ୨୦ଟି ଶପଥ ରହିଛି। ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ।
ଜିବିକା ଦିଦି ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ
ସମସ୍ତ ଜୀବିକା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ କରାଯିବ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ।
ମଦର-ସିଷ୍ଟର ମାନ ଯୋଜନାରେ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା
ମାଆ-ଭଉଣୀ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ‘ବେଟି’ ଓ ‘ମାଇ’ ଯୋଜନା ଆଣିବେ। ’ବେଟି’(ବିଇଟିଆଇ) ଯୋଜନା ଯାହା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ‘ବେନିଫିଟ୍’, ‘ଏଜୁକେସନ’, ‘ଟ୍ରେନିଂ’ ଓ ‘ଇନ୍କମ୍’ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଇ (ଏମ୍ଏଆଇ) ଯୋଜନାରେ ‘ମକାନ’, ‘ଅନ୍ନ’ ଓ ‘ଇନ୍କମ୍’ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍
ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ଅଧୀନରେ ବିଧବା ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ‘ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା’ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିହାରର ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକ ପୁଟୁଳି ନୁହେଁ, ବରଂ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ।