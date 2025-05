ମୁମ୍ବାଇ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଶନିବାର ଦିନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ୭ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା।

​​ଯେଉଁମାନେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ନିରନ୍ତର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଶଶି ଥରୁରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Mumbai, Maharashtra: On the all-party delegation visiting key partner countries as part of India's global outreach against terrorism, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "This is turning into a tourism program. In the name of Operation Sindoor and terrorism, they’ve… pic.twitter.com/n3RaBjEZOf

ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍। ପ୍ରଥମତଃ, ଏପରି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ପଠାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ?



ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସେହି ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ପରେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ପଠାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା।

