ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ସେପ୍ଯେମ୍ବର ୨୧ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପର ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
VIDEO | Prayagraj: Uttar Pradesh Minister Sanjay Nishad on India-Pakistan match says, “If we don’t play, in the match, how will we make them (Pakistan) lose? When we play, we will be able to defeat them. India will emerge victorious, and the country’s pride will be celebrated… pic.twitter.com/3WUQ2jPOm3— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ବୟକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଥର ଜନତା କ’ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ, ନା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ବୟକଟର ଶିକାର ହେବେ?
ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ କହିୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଶପ୍ରେମ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦେଶ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସରକାର ଦେଶପ୍ରେମ ହଜିଯାଇଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସରକାର ଦେଶପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ, ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ପଦରେ ପଡ଼ିଛି।
ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରୁନୁ। ନଚେତ୍ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ୟୁରୋପରେ ସେହିପରି କରିଥାନ୍ତା ଯେପରି ଭାରତ ସହିତ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତାହାର ନାମ ପାଟିରେ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି।
India v Pak meet again in the Asia Cup. Considering week-long drama, I suspect the on-field demeanour of both teams on will be in greater focus than anything else. Where the cricket’s concerned, India look way superior. It would be an upset if they don’t win. pic.twitter.com/iktp7ixKfK— Cricketwallah (@cricketwallah) September 21, 2025
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାର ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଭୋପାଳ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଦେଶପ୍ରେମର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଏପରି କାମ କରୁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଭାରତ ଜିତିବା ଜରୁରୀ।
ତବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ନ ଖେଳିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ନିଷାଦ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ (ପାକିସ୍ତାନକୁ) କିପରି ହରାଇବୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିବୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଭାରତ ବିଜୟୀ ହେବ, ଏବଂ ଦେଶର ଗର୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯିବ।