କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଭି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜେପି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଦାବି ପରେ ରାଜଭବନର ତଲାସୀ ନେବାକୁ ବୋଷ କୋଲକାତା ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍ଆଇଆର୍) ଉପରେ ବୋଷ ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ବିବୃତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀରାମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଶନିବାର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୋଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌) ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବିଜେପି ସେବକ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଛି ଭଲ ଘଟୁଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଓ ଲନ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀ ଖାଲି  କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମୁଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି ବୋଷ ସୋମବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ରେ ରାଜଭବନରେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ, ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। କଲ୍ୟାଣ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ସେ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

