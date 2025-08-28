ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳକ ଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ଚାପରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଉପକୃତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂତା, କପଡା, ପୋଷାକ ଏବଂ ମେଡ୍ ଅପ୍ ସମେତ ସମଗ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିବେଶ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ରଣନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଘରୋଇ କପା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ଆମଦାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ-ଲିଙ୍କ ରପ୍ତାନି ଚୁକ୍ତିନାମା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଘରୋଇ କପାର ସ୍ଥାନ ନିଏ ନାହିଁ ।
ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର, ଉଚ୍ଚମାନର କପା ରପ୍ତାନି ବଜାରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ତଥା ରପ୍ତାନି-ଭିତ୍ତିକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ବୟନଶିଳ୍ପ-ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ୪୫ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କପା ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିରନ୍ତର କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କପଡା ଏବଂ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଏବଂ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ।