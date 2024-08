ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ ଶିବକୁମାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚଡି କୁମାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଏସଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲୋଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ନାହିଁ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାରିଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ଏସଆଇଟି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି।

ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ‌ାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ପଠାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିଧାନ ସୌଧସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ।

