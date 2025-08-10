ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧର ନାୟକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିଲୀପ କମାଲକର ପାରୁଲକରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।
ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପଟେନ ପାରୁଲକରଙ୍କ ବୀରତ୍ବର କାହାଣୀ ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ସେତିକି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ । ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ୧୯୬୫ ଓ ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ୧୯୬୫ରେ ତାଙ୍କର ମିଗ୍ ବିମାନଟି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳିମାଡ଼ ଦ୍ବାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ବିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିକୁ ଫେରାଇଆଣିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାରୁଲକରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଉ ଦୁଇ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଏମ.ଏସ. ଗାରେୱାଲ ଏବଂ ହରିଶ ସିଂହଜୀ। ଭାରତର ଏହି ତିନି ଯୋଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ଶିବିରରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ଏହି କାମ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତାର ଏହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ କୌଣସି ଉପକରଣ ବିନା ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏଡ଼ାଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୧ରେ ସେମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ବାହାରି ଆସି ପଳାଇଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଖାଲିପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବଣଜଙ୍ଗଲ ଓ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ସେଠାରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ୧୯୭୧ ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ସିମଳା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ତାଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେନା ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।