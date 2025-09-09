ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜନଜାତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜ ଦକ୍ଷିଣତମ ଦ୍ୱୀପ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏକ ବୃହତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଏହା ଏକ ବହୁବିଲିୟନ ଡଲାରର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଟାଉନସିପ୍ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯାହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ (କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ) ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ସିକ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ମାଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁଥିଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ୩୦-୪୦% ଏବଂ ଚୀନର ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ଜାହାଜ ଯାଇଥାଏ। ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସସିପମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦର ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ।
ଏହା ଅଧୀନରେ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରାନ୍ସସିପମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଗାଲାଥିଆ ବେରେ ଏକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଯାହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୧୬ ନିୟୁତ ଟିଇୟୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଟିଇୟୁ ହେଉଛି ୨୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବା କଣ୍ଟେନର ସହିତ ସମାନ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବନ୍ଦରର ବାର୍ଷିକ ୧୬ ନିୟୁତ କଣ୍ଟେନର ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜାହାଜ ମାର୍ଗ, ମାଲାକା ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଗ୍ରେଟ ନିକୋବରର ସ୍ଥିତିର ଲାଭ ଉଠାଇବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଉଭୟକୁ ପୂରଣ କରିବ। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା, ଏହାର ଯାତ୍ରୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘର, ବଜାର ଏବଂ କାର୍ୟ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ୪୫୦ ମେଗାୱାଟ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସୌର-ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସହାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
