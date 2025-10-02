ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରେଟର କୈଳାସର ଏମ୍ ବ୍ଲକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଗତ ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହିଳା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଦକ୍ଷିଣୟାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ କମିଟିର ଆୟୋଜକମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ "ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ"କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ କୋଲକାତାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି।
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ? ସମୟ ସହିତ ସମାଜର ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବେଦ, ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଷ-ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ।"