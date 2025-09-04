ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଜିଏସଟି କମ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ହେବ। ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବିଏସଇ ସେନସେକ୍ସ ୮୮୮.୯୬ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୧.୧୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୧,୪୫୬.୬୭ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସହ ଏନଏସଇ ନିଫଟି ୨୬୫.୭୦ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୧.୦୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୪,୯୮୦.୭୫ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସକାଳ ୯ଟା ୨୭ ସୁଦ୍ଧା, ବିଏସଇ ସେନସେକ୍ସ ୫୭୧.୫୭ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୦.୭୧% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୮୧,୧୩୯.୨୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏନଏସଇ ନିଫ୍ଟି ୧୬୧.୨୫ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୦.୬୫% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ୨୪,୮୭୬.୩୦ ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଦାମ୍ ହ୍ରାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ବଜାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ, ନୂତନ ଜିଏସଟି ଢାଞ୍ଚା ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ୍ ରହିବ, ୫% ଏବଂ ୧୮%। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୪୦% ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ କାରଣ ୩୯୬ଟି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଶୂନ ଜିଏସଟି
-ଜୀବନ ବୀମା
-ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା
-ଛେନା, ପନୀର, ରୁଟି
-ପିଜ୍ଜା ବ୍ରେଡ, ପାଉଡର କ୍ଷୀର, ପରଟା
-ମ୍ୟାପ୍, ଚାର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବ
-ପେନସିଲ୍, ଖାତା ବହି, ରବର
୧୮% ଜିଏସଟି
-ଏସି, ଟିଭି, ଓ୍ଵାସିଂ ମେସିନ୍, କାର୍ ପାର୍ଟ୍ସ
-ଛୋଟ କାର, ବାଇକ୍ (୩୫୦ ସିସିରୁ କମ୍)
-ପେଟ୍ରୋଲ-ଏଲପିଜି ଓ ସିଏନଜି କାର
( ୧୨ଶହ ସିସି ଓ ୪ ହଜାରର ଏମଏମରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ)
-ତିନି ଚକିଆ ଯାନ, ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି
-ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି (୧୫ଶହ ସିସି ଓ ୪ ହଜାରର ଏମଏମରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ)
-ମନିଟର ଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ସିମେଣ୍ଟ
-ପୂର୍ବରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୨୮%ରୁ ଜିଏସଟି ଥିଲା ଏବେ କମି ୧୮% ହେଲା
୫% ଜିଏସଟି
-କେଶ ତେଲ, ଟଏଲେଟ୍ ସାବୁନ୍, ସାମ୍ପୁ
-ଟୁଥବ୍ରସ୍, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ସାଇକେଲ
-ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ, ନମକିନ
-ଭୁଜିଆ, ସସ୍, ପାସ୍ତା, ଚକୋଲେଟ୍, କଫି
-ନୁଡଲ୍ସ, ଚକୋଲେଟ, କଫି, ଘିଅ, ଲହୁଣି
-ସିଲେଇ ମେସିନ ଓ ପାର୍ଟସ, ନ୍ୟାପକିନ୍
-କ୍ଲିନିକାଲ ଡାଇପର
-ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ବୋତଲ
-ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାୟାର ଓ ପାର୍ଟସ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୈବିକ ସାର
-ଚାଷ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ମେସିନ
-ଥର୍ମୋମିଟର, ମେଡିକାଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅକ୍ସିଜେନ୍
-ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କିଟ୍, ଗ୍ଲୋକୋମିଟର
-ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ