ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୧୬ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ୩୦ରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ୭ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୯ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଆକାର ୨୨ କିମ୍ବା ୨୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୮୨ ଆସନ ଥିବାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ନୂଆ ମୁହଁ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଦଳବଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଜୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଗୃହ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଙ୍ଘଭୀଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାମନଗର ବିଧାୟିକା ତଥା କ୍ରିକେଟର୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ବଡ଼ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆସିଛି।