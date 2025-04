ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଗୁଜୁରାଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୁଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

ଏହି ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏବଂ ସୁରଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୦୦୦ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଏସଓଜି, ଜୋନ-୬ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅଟକ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଙ୍କରିଆ ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

Surat, Gujarat | The people caught last night are Bangladeshis. We will check their documents. After this, we plan to send them to Bangladesh: Surat JCP Crime Raghavendra Vats. https://t.co/jqgyPEJmzm