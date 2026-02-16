ଗୁରୁଗ୍ରାମ: ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ନେହା। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ପୋଖରୀ ଖୋଜିଲେ ମତେ ପାଇବ। ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଝିଅଟି ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସକାଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇ ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ
ଶୁକ୍ରବାର ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ନେହାଙ୍କୁ ଏକା ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଗତିବିଧି ମିଳିପାରି ନଥିଲା। ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଝିଅର ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଶନିବାର କହିଥିଲା, ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋକାଲୱାସ୍ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ନିକଟ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ପୁଲିସ ନେହାଙ୍କ ରୁମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଡାଏରୀ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଝିଅଟି ଲେଖିଥିଲା, ମାଆ ଓ ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଖୋଜିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ଶ୍ମଶାନ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବ। ଏହା ପରେ ପୁଲିସ ଦଳ ବୁଡ଼ାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ, ମୃତଦେହ କାଦୁଅରେ ଫସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଝିଅଟିର ବାପା କୋର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରନ୍ତି
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟିର ବାପା କୋର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ମୈତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପରିବାରର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇତିଲା। ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅଟି କାହିଁକି ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
