ୱାଶିଂଟନ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦,୦୦୦ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ, ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହାୟତା ଖୋଜୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ସେଲ୍ ନମ୍ବର +୧-୨୦୨-୫୫୦-୯୯୩୧ ଏବଂ ହ୍ବାଟସଆପ୍‌କୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ନମ୍ବର କେବଳ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ନିୟମିତ କନସୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ୭୧-୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଉଛି। 

ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ସମସ୍ତ ମିଶନ୍ / ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଫେରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।

ଶନିବାର ଦିନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି  ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ବହୁଳ ମାନବିକତା ପରିଣାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆମେରିକାର ଏଚ-୧-ବି ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କଟକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତିରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟର ଶିଳ୍ପର ନବସୃଜନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଅଂଶୀଦାର ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ଆମେରିକାର ଏଚ-୧-ବି ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କଟକଣା ସହିତ ଜଡିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ସମେତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏଚ-୧-ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ପାଇଁ ନୂତନ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଫି ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ନୂତନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଦେୟ। ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସନ ସେବା (ୟୁଏସସିଆଇଏସ) ଶନିବାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍‌ଙ୍କ ନୂତନ ଏଚ-୧-ବିଭିସା ଆବଶ୍ୟକତା କେବଳ ନୂତନ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଘୋଷଣା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏଚ-୧-ବି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଥିବା ଭିସା ଧାରକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଏହି ଘୋଷଣା କେବଳ ସେହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ  ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘୋଷଣା ସେହି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷଣାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ହିତାଧିକାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମୋଦିତ ଆବେଦନର ହିତାଧିକାରୀ, କିମ୍ବା ବୈଧ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏଚ-୧-ବି ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଭିସା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ୟୁଏସସିଆଇଏସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜୋସେଫ ବି ଏଡଲୋ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ୧୦୦,୦୦୦ ଡଲାର ଫି ଏକ ଥର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ, ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।  ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଥର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଯାହା କେବଳ ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ନୂତନ ଭିସା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିସା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି କାରୋଲିନ୍ ଲିଭିଟ୍  ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।

ଏଚ-୧-ବି ଏକ ଅଣ-ପ୍ରବାସୀ ଭିସା ଯାହା ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଷୟିକ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ୬୫,୦୦୦ ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାରୁ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ୨୦,୦୦୦ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଚ-୧-ବି ଭିସା ଫି ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଆକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରାୟ  ୨,୦୦୦ ରୁ ୫,୦୦୦ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।

୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏଚ-୧-ବି କ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ୨୧୫ ଡଲାର ଏଚ-୧-ବି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଥିଲା।