ଚେନ୍ନାଇ: ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଶହ ଶହ କାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ଼ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୃତ କାଉଙ୍କଠାରେ ଏଚ୍୫ଏନ୍୧ ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାର୍ଡ଼ଫ୍ଲୁ ପ୍ରକୋପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବାବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଉ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଗାତ କରି ପୋତିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଗୃହପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯେପରି ନ ବ୍ୟାପେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟାର୍, ଭେଲାଚେରୀ, ତିରୁବନମିୟୁର ଏବଂ ପୁରୁଣା ମହାବଳୀପୁରମ ରୋଡ୍ ପରି ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଉ ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜାନୁଆରି ଶେଷ ଭାଗରେ ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋପାଳର ଆଇସିଏଆର- ଏନ୍ଆଇଏଚ୍ଏସ୍ଏଡିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୃତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏଚ୍୫ଏନ୍୧ ପକ୍ଷୀ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।