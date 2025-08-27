ଆରିଜୋନା : ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକାର ଆରିଜୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ହଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ଧୂଳିର ବିଶାଳ ଆବରଣ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲା। ଏହା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଢାଙ୍କିଦେଲା। ଏହାକୁ ହାବୁବ୍ କୁହାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର।
ଏହି ଧୂଳି ଝଡ଼ ଆରିଜୋନାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ୪୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନିକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ମାତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାଇଲକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା।
ହାବୁବ୍ କଣ ?
ହାବୁବ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ ଧୂଳିଝଡ଼ ଯାହା ହଠାତ୍ ଆସେ ଏବଂ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସେବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ମେଘ ତଳକୁ ଠେଲି ଥାଏ। ଏହି ପବନ ଭୂମିରେ ଆଘାତ କରି ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ଅଳିଆ ଉଠାଇ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇଥାଏ।