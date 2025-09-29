ଓ୍ବାସିଂଟନ : ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହମାସକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ କତର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

Advertisment

କତର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହା ହମାସକୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ରାଜି ହେବାକୁ ରାଜି କରାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କତର କହିଛି ଯେ ଏହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗାଜାରେ ଉତ୍ତେଜନା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଇସ୍ରାଏଲୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦି ଜେରୁଜେଲମ ପୋଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓ୍ବାସିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ କତରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ କତରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ଅଲ ଥାନିଙ୍କୁ କଲ କରି ଦୋହାରେ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । 