ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନମୋଲ ବିଷ୍ନୋଇକୁ ଏନଆଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ୧୧ ଦିନ ପାଇଁ NIA ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଜେନ୍ସି ଅନମୋଲ ପାଇଁ ୧୫ ଦିନର ହେପାଜତ ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ୧୧ ଦିନର ଏନଆଇଏ ହେପାଜତ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ: ପୁଅକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ରାଗିଲା ବାପା, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ
ଏନଆଇଏର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନମୋଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏନଆଇଏ କୋର୍ଟକୁ କହିଛି ଯେ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ନୋଇ ଏକ ଅପରାଧିକ-ଆତଙ୍କବାଦୀ ସିଣ୍ଡିକେଟର ଅଂଶ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଆତଙ୍କ ପ୍ରସାର କରିଥିଲା।
ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି : ଏନଆଇଏ
NIA ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ ବବ୍ବର ଖାଲସା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ (BKI) ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୟ ପ୍ରସାର କରିବା। ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଅନମୋଲ ୨୦୨୨ ମସିହାରୁ ପଳାତକ ଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ପଳାତକ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Anmol Bishnoi : ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଗିରଫ କଲା NIA