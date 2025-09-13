ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ

byBandana Mishra
ମୋ ସ୍ବାମୀ ମୋ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି: ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏରିକା

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର କଂଜରଭେଟିଭ କର୍ମୀ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏରିକା କିର୍କ। 

ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ବିଧବା ଏରିକା କିର୍କ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏରିକା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।

ଏରିକା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି,"।  ଏରିକାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧୀତ୍ବ କରୁଥିଲା। 

ଏରିକା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଅଗଣିତ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ  ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ କିର୍କଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏଫବିଆଇ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଏକ ଫଟୋ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । 

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛୁ। ସେ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତାହାକୁ ଧରିଛୁ।" ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାର୍ଲି କିର୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାଇଲର ରବିନସନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
