Bihar Elections : ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ Y-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, CRPF ଏବେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ ରବି କିଶନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଖବରରେ ଅଛି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏବଂ ରବି କିଶନ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, କାରଣ ତେଜ ପ୍ରତାପ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।
ଆଜିର ବୈଠକ ସମୟରେ, ରବି କିଶନ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ କାନରେ କିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ତା’ପରେ ରବି କିଶନ "ହର ହର ମହାଦେବ" ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ରବି କିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାଦେବ, ଶଙ୍ଖନାଦ ଏକାଠି ହେବ ।
ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ତେଜପ୍ରତାପ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଜବାବରେ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କୁ Y-ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବେ, CRPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ରାତିଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। ଏହି ଖବର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।