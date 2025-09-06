ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଯୁବକ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋଲହାପୁରରେ ଏକ ୧୦ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। ଏବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନମୁନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସର୍ଭେ (ଏସଆରଏସ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ (ଏନସିଡି) ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ୫୬.୭% ଲୋକ ଅଣ-ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ (ଯାହା ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ନାହିଁ) ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
କେଉଁ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି?
୧. ଭାରତରେ, ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ୩୧% ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।
୨. ୯.୩% ଲୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି।
୩. ୬.୪% ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁମର ଭଳି ରୋଗ ଦାୟୀ।
୪. ୫.୭% ମୃତ୍ୟୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରୁ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
୫. ୫.୩% ମୃତ୍ୟୁ ପାଚନ ରୋଗରୁ ହେଉଛି।
୬. ୪.୯% ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗରୁ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
୭. ୩.୫% ମୃତ୍ୟୁ ମଧୁମେହ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ହୃଦଘାତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କରୋନା ଟିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବଢ଼ୁଛି।