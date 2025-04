ଶ୍ରୀନଗର: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ରାମବନ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ହେଲା । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଡିଆସିଲା ବନ୍ୟା । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେଲା । ଫଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Several buildings and vehicles are damaged due to a landslide following heavy rains and hailstorm in Ramban district.



(Visuals from the Banihal sector) pic.twitter.com/CgwPI0RxOH