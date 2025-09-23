କୋଲକାତା : ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେନିଆପୁକୁର, କାଳିକାପୁର, ନେତାଜୀ ନଗର, ଗରିଆହାଟ ଏବଂ ଇକବାଲପୁର ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ସହରରେ ପାର୍ବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (କେଏମସି) ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗାରିଆ କାମଦାହାରୀରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩୩୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଧପୁର ପାର୍କରେ ୨୮୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କାଲିଘାଟରେ ୨୮୦ ମିମି, ତୋପସିଆରେ ୨୭୫ ମିମି, ବାଲିଗଞ୍ଜରେ ୨୬୪ ମିମି ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋଲକାତାର ଥଣ୍ଟାନିଆରେ ୧୯୫ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) କହିଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।