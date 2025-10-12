ପୋଜା ରିକା, ମେକ୍ସିକୋ: ମେକ୍ସିକୋରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଭୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ମେକ୍ସିକୋରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୪୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ କାଜୋନ୍ସ ନଦୀ କୂଳରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ୧୨ ଫୁଟ (୪ ମିଟର) ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ କାରଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ।
ଶନିବାର ଦିନ ସେହି ପାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ମନେ ହେଉଛି ସଯେପରି ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି।
ଶନିବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ମେକ୍ସିକୋରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୧ ଜଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ସଫାକରି ଯାତାୟତ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋର୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ପୋଜା ରିକାରେ କ୍ଟୋବର ୬ ରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୫୪୦ ମିଲିମିଟର (୨୧ ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ) ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ୧୭୦ ମାଇଲ (୨୭୫ କିଲୋମିଟର) ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ତୈଳ ସହର ପୋଜା ରିକାରେ, ପାଣି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ସେଠାକାର କିଛି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ନେଇଥିଲେ।