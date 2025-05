ଦିଶପୁର: ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବୁଡିଲା ଆସାମ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଆସି ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ରାତିର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଗୌହାଟୀରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ତ​ଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକେ ବେକେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

#WATCH | Assam: Due to heavy rainfall in Guwahati district, several areas are facing waterlogging, leaving normal life affected.



(Visuals from Rukmini Gaon and the Downtown area) pic.twitter.com/o71TsNuS6L