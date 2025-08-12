ଡେରାଡୁନ: ପୁଣି ଉତ୍ତରକାଶୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଦାରି କରାଯାଇଛି । ଧରାଲିର ଧ୍ବଂସଲୀଳାକୁ ଆଜି ୭ ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଧରାଲିରେ ପାଗ ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ବିଗିଡିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି ।
ଆଗାମୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତରକାଶୀକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରକାଶୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ତେବେ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁସ୍ଖଳନର ମଧ୍ଯ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ସେପଟେ ଧରାଲିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୪୩ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଜଣ ଯବାନ, ୮ ଜଣ ଧରାଲି ବାସିନ୍ଦା, ୫ ଜଣ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବିହାର, ୟୁପି, ନେପାଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୨୯ ଜଣ ନେପାଳି ଶ୍ରମିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ୨ଟି ମୃତଦେହ ଆବର୍ଜନା ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଧରାଲିରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମ । ପ୍ରଳୟରେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି । ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।