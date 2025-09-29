ରାଞ୍ଚି: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ, ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ସହିତ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ପରମ୍ପରା ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୁମଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯଶପୁର ରୋଡର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ବ୍ୟାନରରେ ଏକ ଛୋଟ ଚାଳ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ି ପୂଜା ଏବେ ବି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ରୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଜସଜ୍ଜା, ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଧାକ୍ ବଜାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଙ୍ଗଳାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଢୋଲ ବାଦକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆସି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଗୁମଲାର ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ, ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୈବେଦ୍ୟ ୧୦୮ ଥାଳିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉପବାସ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୀ, ହାଲୱା, ଚାଉଳ, ଡାଲି, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କାଠ ଚୁଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ନୈବେଦ୍ୟ ସହିତ ଆରତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ିରେ ପାଳିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିକୁ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଛି।