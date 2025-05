ଶ୍ରୀନଗର: ଧ୍ବଂସ ହେଲା ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା । ପଣ୍ଡ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା । ବଡ ହମଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ । ତେବେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ହମଲା କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ବଂସ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।

ଜାମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରନକୋଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଆତଙ୍କୀ ଆଡ୍ଡା ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ୫ଟି ଆଇଇଡି, ୫ ଲିଟରିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଡିଓ ସେଟ୍, ତାର, ବାଇନାକୁଲାର, କମ୍ବଳ ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି । ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଓ ସେନା ।

Jammu & Kashmir | Hideout busted in Hari Marote village in Surankot sector of Poonch district with recovery of five IEDs, say Poonch Police



(Source: Poonch Police) pic.twitter.com/HO36EbKPza