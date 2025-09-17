ମୁମ୍ବାଇ: ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅରଶଦ ୱାର୍ସୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜଲି ଏଲଏଲବି-୩ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ଦାଏର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଉପହାସ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ଉପହାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ।
ଆଇନଜୀବୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର ଏଡିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଏବଂ "ଭାଇ ୱକୀଲ ହୈ" ଗୀତକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ, ଦୀପେଶ ସିରୋୟା, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଗୀତ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ "ମାମୁ" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତି ଅପମାନ ଜନକ।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଗୌତମ ଆଙ୍ଖରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ଉପହାସ ଆମ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ଲଗାତାର ଆମକୁ ଉପହାସ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସମାନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ଅରଶଦ ୱାର୍ସି ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ଜଲି ଏଲଏଲବି-୩ ସୁଭାଷ କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଜଲି ଏଲଏଲବି ସିରିଜର ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଜଲି ଏଲଏଲବି-୩ କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।