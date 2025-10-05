ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ାରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପୁଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷାକ୍ତ ସିରପ୍ ଲେଖିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ପୁଲିସ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିଏମଓ ଅଙ୍କିତ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନି ଏବଂ ସ୍ରିସାନ୍ କମ୍ପାନି ବିରୋଧ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଛିନ୍ଦୱାଡାରେ ଏକ ସିରପ୍ ପିଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିରପ୍ ରେ ୪୬.୨% ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଥିଲା। ଏହି ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ରୁ ଏହି ଔଷଧ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ନାଗପୁରରୁ ବାୟୋପସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିରପ୍ ପିଇ ଚାଲିଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସିରପ୍ ପିଇ ଛଅ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ସିରପ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା।